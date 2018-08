Crollano due alberi dietro Termini: feriti due turisti dentro un’auto

Due alberi sono crollati nel pomeriggio di oggi in viale Pretoriano, a due passi dalla Stazione Termini e dall’università La Sapienza, a causa del maltempo. Uno dei due arbusti ha colpito in pieno una vettura parcheggiata ferendo due turisti che si trovavano all’interno della macchina. Trasferiti al Policlinico Umberto I non sarebbero in gravi condizioni.