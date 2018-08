Nuovi temporali nel pomeriggio di oggi – giovedì 16 agosto – sulla capitale. In particolare una vera e propria bomba d'acqua con fortissime raffiche di vento si è abbattuta sul quadrante Nord Est della città da via Tiburtina a Montesacro. Talenti il quartiere più colpito, con alberi caduti e strade allagate.

Particolarmente critica la situazione su via Nomentana all'incrocio con viale Kant, su via Isidoro del Lungo e via Franco Sacchetti. Almeno due gli alberi caduti, uno su via Jacopone da Todi, l'altro in un cortile condominiale nel quartiere Tufello. Fortunatamente non si segnalano feriti. Le forti raffiche di vento hanno divelto diverse tende e rovesciato numerosi vasi su balconi e terrazzi.

Disagi alla circolazione anche nel tratto urbano dell'A24 a causa della pioggia che ha esondato sulla carreggiata fra via di Portonaccio, via di Galla Placidia e la Tangenziale Est. Si registrano code e disagi.