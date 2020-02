in foto: Foto di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 28 febbraio registrano un tempo all'insegna dell'instabilità, con il ritorno del maltempo. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it torna la neve, anche a bassa quota, un evento inaspettato visto il clima decisamente primaverile delle scorse settimane. I fiocchi bianchi riguarderanno maggiormente il il Nord Italia intorno l'arco alpino, ma cadranno anche sul territorio del Lazio, dove nelle prossime ore si attende l'arrivo della ‘dama bianca'. Ad essere interessata nella nostra regione sarà fondamentalmente l'area del Reatino, in particolare, il Terminillo.

Ieri la nevicata ai Castelli Romani

Neve ai Castelli Romani, dove ieri sera piccoli fiocchi bianchi sono caduti volteggiando in aria e stupendo i cittadini della provincia a sud est di Roma. La neve in particolare, è caduta in collina, nei Comuni di Rocca di Papa, ai Pratoni del Vivaro e ai Campi di Annibale, zone più alte dei Colli Albani. Fiocchi bianchi che hanno ricoperto il suolo con un sottile strato, trasportati dal forte vento che ha imperversato in serata, come annunciato dall'allerta meteo della giornata di ieri diramata dalla protezione civile. Le temperature sono scese al di sotto dello zero, fino a meno 2 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo

Il quadro meteorologico a Roma continuerà a mostrarsi fortemente perturbato anche nel corso del weekend, con il perdurare di un fronte instabile e ancora nevicate a bassa quota. Il tempo inizialmente si manterrà bello, poi si registrerà un progressivo peggioramento. Sabato 29 febbraio il cielo sarà poco nuvoloso o coperto, ma con precipitazioni assenti sulla Capitale e sul Lazio. Non è lo stesso per domenica 1 marzo, quando si attendono su Roma nubi sparse con isolate piogge, nubi sparse a Latina, pioggia debole su Frosinone e temporali alternate a schiarite su Viterbo e Rieti.