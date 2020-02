Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 27 febbraio registrano tempo all'insegna dell'instabilità. L'alta pressione, che ha esercitato la sua azione sull'Italia nelle scorse settimane, sta perdendo d'intensità, favorendo il ritorno del maltempo. Le temperature in calo rispetto ai valori finora registrati, si manterranno tuttavia al di sopra della media stagionale. Nel dettaglio la giornata di giovedì si aprirà all'insegna del bel tempo, ma il quadro meteorologico subirà un progressivo peggioramento nel Lazio nel corso della giornata, con nubi e piogge nel pomeriggio e nel corso della serata.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 27 febbraio

Domani, giovedì 27 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano genericamente cielo poco nuvoloso, con temperature comprese tra minime di 2 e massime di 14 centigradi e vento moderato. In particolare, il cielo sarà sereno di notte al mattino. Durante il pomeriggio arriveranno le nubi, con precipitazioni attese nel corso della serata. Cielo poco nuvoloso anche nel resto del Lazio, con temperature fino a 2 e 3 centigradi più basse rispetto alla Capitale. Le città più fredde saranno Rieti e Viterbo, dove la colonnina di mercurio scenderà di due centigradi sotto lo zero.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo registrano un quadro meteorologico ancora all'insegna dell'instabilità, con tempo bello in progressivo peggioramento. La giornata di sabato 29 febbraio vedrà un cielo poco nuvoloso o coperto, ma con precipitazioni assenti sulla Capitale e sul Lazio. Non è lo stesso per domenica 1 marzo, quando si attendono su Roma nubi sparse con isolate piogge, nubi sparse a Latina, pioggia debole su Frosinone e temporali alternate a schiarite su Viterbo e Rieti.