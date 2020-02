in foto: Foto Meteo Castelli Romani

Nevicate in corso sulle colline dei Castelli Romani, pochi chilometri a sud est di Roma. Segnalata neve a Rocca di Papa, ai Pratoni del Vivaro e ai Campi di Annibale, zone più alte dei Colli Albani. Segnalato anche vento fortissimo su molte zone dei Castelli, ma già nella notte dovrebbe tornare il sereno. Per quanto riguarda le temperature, nella notte a Rocca di Papa le temperature raggiungeranno i due gradi sotto lo zero e durante la giornata di domani le temperature massime non supereranno gli 8 gradi. La giornata di domani, però, dovrebbe essere soleggiata, anche se nuove precipitazioni potrebbero verificarsi durante la notte.

A Roma la temperatura minima toccherà i 2 gradi

Freddo anche a Roma dove le temperature minime, nel corso della giornata di domani, giovedì 27 febbraio, non supereranno i 2 gradi. Più alte le massime, che potrebbero superare i 14 gradi nelle ore più calde della giornata. Variabile il tempo nel fine settimana, mentre un'intensa perturbazione dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì della prima settimana di marzo.