in foto: Piero Aloise in una delle foto diffuse dai familiari

L'uomo investito questa notte all'altezza del civico 118 di via Bitti, a due passi dalla Prenestina all'estrema periferia Est di Roma, è Pietro Aloisi, il 69enne scomparso in Prati dalla scorsa domenica. L'incidente è avvenuto attorno alle 2.30: sul posto gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Torri e il personale sanitario del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Da quanto si apprende l'uomo era sdraiato sulla strada quando una donna a bordo di una Hyundai Atos non è riuscita ad evitarlo e lo ha travolto.

Ancora non è chiaro se il decesso sia avvenuto a causa dell'investimento. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo: l'auto coinvolta è stata sottoposta a sequestro, mentre stanno venendo acquisite le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona per tentare di appurare cosa sia accaduto. Pietro Aloisi, originario di Morano Calabro, in provincia di Cosenza, si era recato a Roma per una visita medica per poi scomparire apparentemente nel nulla. L'uomo era malato di Alzheimer.