in foto: Pietro Aloise, scomparso a Roma domenica 20 maggio

Era andato a Roma assieme alla moglie per sottoporsi ad alcune visite mediche. Ma da tre giorni non si hanno più notizie di lui: Pietro Aloise, 69enne originario di Morano Calabro, in provincia di Cosenza, è scomparso nella Capitale dal pomeriggio di domenica 20 maggio. L'ultimo contatto con i suoi famigliari risale alle 18.30, quando l'uomo si trovava in via Cola di Rienzo, vicino alla torrefazione Castroni. La moglie, che aveva accompagnato Pietro a Roma per aiutarlo nei suoi spostamenti, ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri della Capitale. Per ritrovare Pietro si è mosso anche il Comune di Morano Calabro, dove la coppia risiede: l'amministrazione comunale ha diffuso su Facebook un appello con le informazioni utili su Pietro e alcune sue foto.

L'uomo ha seri problemi di salute

A preoccupare i famigliari sono le condizioni di salute del 69enne: Pietro è infatti diabetico e malato di Alzheimer. Proprio per i suoi problemi era andato a Roma per sottoporsi a delle visite. Pietro Aloise è alto 1,63 m, pesa 75 chili ed è di corporatura media. Ha capelli bianchi, corti e stempiati. Non ha con sé documenti: il giorno della scomparsa indossava pantaloni di cotone blu, una camicia azzurra, un maglione rosso, una giacca blu e scarpe ortopediche nere. Chiunque dovesse avvistarlo può contattare il 112 oppure la moglie, Annuziata Romano, al numero 349.0622572.