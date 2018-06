Parte un colpo di pistola nello studio medico e uccide Gaetano: la guardia giurata fuori dal carcere

Esce dal carcere Fabian Manzo, la guardia giurata di 40 anni accusata di omicidio colposo per a morte di Gaetano Randazzo, centrato da un colpo di pistola esploso accidentalmente dalla pistola dell’uomo lo scorso 5 giugno in uno studio medico di Colli Aniene alla periferia est di Roma. Per Manzo disposti gli arresti domiciliari.