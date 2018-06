in foto: I carabinieri sul luogo del tragico incidente

Un tragico incidente che è costato la vita a un uomo di 68 anni, Gaetano R.. L'anziano stava aspettando il suo turno in uno studio medico di Roma per farsi visitare dal dottore. E' stato ucciso da un colpo di arma da fuoco, probabilmente una pistola, sparato da una guardia giurata che si stava sottoponendo a una visita. Il proiettile avrebbe oltrepassato il muro della stanza del medico e avrebbe ucciso il 68enne che si trovava seduto nella sala d'aspetto. E' successo intorno alle 17 di questo pomeriggio nello studio di un medico di famiglia in via Palmiro Togliatti 1640, periferia est di Roma, zona Colli Aniene.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di via In Selci e quelli della compagnia di Montesacro. In questi minuti stanno effettuando i rilievi e ascoltando i testimoni, a cominciare da medico e guardia giurata. L'ipotesi dell'incidente è quella più accreditata, ma le indagini sono in corso.

Arrestato il vigilante: era dal medico per il porto d'armi

E' stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma il vigilante proprietario della pistola che ha ucciso il signor Gaetano. L'uomo di 40 anni è accusato di omicidio colposo. Stando a quanto ricostruito, la guardia giurata era dal medico per un certificato relativo al porto d'armi. Il medico gli avrebbe chiesto di mostrargli la pistola. Prendendola, sarebbe partito il colpo.