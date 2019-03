in foto: Foto La Presse

"Il Papa dalla Raggi in Campidoglio? È andata a benedirla" ha detto il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini durante il ‘Maurizio Costanzo Show' in onda giovedì sera su Canale 5. Salvini ha commentato ironicamente l'operato dell'amministrazione capitolina sulla Città Eterna "invasa da topi che sembrano canguri", dove si aggirano "gabbiani grandi come mostri preistorici" e tanta "monnezza" in strada. Non contento, il vicepremier ha annunciato un'imminente sciagura biblica: "stanno per arrivare le cavallette" riferendosi alle conseguenze che ci saranno se il Comune non provvederà a tenere pulita la città. Matteo Salvini ha spiegato come dal suo punto di vista sia facile dare tutte le colpe a Virginia Raggi: "Roma è grande, difficile da amministrare, ha problemi che vengono da tanti amministratori prima di Raggi – ha spiegato il ministro dell'Interno, aggiungendo – penso che i romani meritino di più".

Papa Francesco da Raggi in Campidoglio

Papa Francesco oggi ha incontrato la sindaca Virginia Raggi in Campidoglio. Si tratta della prima visita ufficiale che il Pontefice ha fatto all'attuale amministrazione capitolina. Il Santo Padre è salito al colle intorno alle 10, in una Piazza Venezia blindata, con centinaia di uomini delle forze dell'ordine in strada, tra poliziotti, vigili e carabinieri, insieme a unità cinofile e artificieri. Misure di sicurezza previste solo per i grandi eventi, con strade chiuse, traffico deviato sul lungotevere e rimozione delle auto d'intralcio fin da stanotte. La sindaca Raggi ha salutato e ringraziato Francesco con un lungo discorso, dicendo che quello "tra Roma e il Papa è un rapporto unico e speciale" e che "Il Colle e il Vaticano si stringono in un abbraccio". Il Santo Padre ha portato in Campidoglio un messaggio di solidarietà, con la raccomandazione che "Roma resti maestra di accoglienza e integrazione".