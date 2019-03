in foto: Papa Francesco e Virginia Raggi si affacciano dal balcone del Campidoglio sui Fori Imperiali

Strade chiuse, varchi attivi e piazza Venezia blindata per la visita di Papa Francesco in Campidoglio. Oggi, martedì 26 marzo, il Santo Padre ha incontrato la sindaca di Roma Virginia Raggi, ed è salito al Colle intorno alle 10. Papa Francesco ha raggiunto il primo piano del Palazzo Senatorio, nella Sala dell'Orologio, dove ha incontrato i familiari della prima cittadina e ha scherzato con suo figlio. Subito dopo è entrato nello studio della sindaca di Roma per un colloquio privato ed entrambi, insieme, si sono affacciati dal balcone con vista sui Fori Romani, salutando la folla di romani e turisti presente in strada. Al termine del loro confronto esclusivo hanno raggiunto la Sala dell'Arazzo dove li hanno attesi il vice-sindaco, i presidenti dei gruppi consiliari e i dirigenti capitolini ai quali Papa Francesco ha consegnato una copia del libro ‘Ripensare il futuro dalle relazioni' con i discorsi sull'Europa. Successivamente il Papa e la sindaca si sono spostati nell'Aula Giulio Cesare dove dopo il saluto di Raggi, il Santo Padre ha rivolto il suo discorso agli amministratori comunali. Al termine, la sindaca ha annunciato l'istituzione di una borsa di studio e l'intitolazione della Sala della Piccola Protomoteca alla Laudato si' di Papa Francesco e si svolgerà lo scambio dei doni: il Santo Padre ha donato alla sindaca un mosaico del Colosseo e le medaglie del Pontificato. Alle ore 12.15, Papa Francesco e la sindaca Raggi si sono affacciati insieme dalla Loggia del Palazzo Senatorio per salutare i cittadini. Verso 12.30 lascerà il Campidoglio e tornerà in Vaticano.

Papa Francesco in Campidoglio: il traffico in centro

Le restrizioni alla viabilità sono partite all'alba e si protrarranno fino alle ore 13. Le misure di sicurezza prese sono quelle dei grandi eventi: più di cento uomini della polizia locale scenderanno in strada, accompagnati da unità cinofile e artificieri. Il presidio riguarda la zona del Campidoglio, di piazza Venezia e del lungotevere, ma potrebbero riscontrarsi disagi e limitazione alla circolazione del traffico privato in tutta l'area del centro storico. Le forze dell'ordine presidieranno tre varchi d'accesso dal lato di via San Pietro in Carcere, via delle Tre Pile e via della Consolazione e svolgeranno controlli con metal detector. Già a partire da questa notte intorno all'area del Campidoglio sono stati rimossi alcuni veicoli in sosta, cassonetti dei rifiuti e la zona è stata transennata.

Divieto di sosta per Papa Francesco in campidoglio

La sosta è vietata nell'arco della mattinata, in vico Jugario, via della Consolazione, piazza della Consolazione, piazza della Madonna di Loreto, via di San Pietro in Carcere, via Monte Tarpeo, via di Villa Caffarelli, via del Campidoglio, via del Tempio di Giove.

Strade chiuse in centro per Papa Francesco

Le strade chiuse al traffico delle auto per Papa Francesco in Campidoglio riguarderanno una chiusura momentanea e limitata al passaggio del Santo Padre. Chiuse via del Teatro di Marcello e piazza Venezia, tuttavia il provvedimento non riguarda i mezzi del trasporto pubblico, che continuano a transitare normalmente. Possibili anche altre limitazioni da via Petroselli a vico Jugario. Il traffico dei veicoli privati è deviato verso il lungotevere. La circolazione stradale tornerà progressivamente alla normalità in tarda mattinata, a partire dalle ore 12,30.