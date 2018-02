Con tutta probabilità sarà domani la giornata più fredda dell'anno grazie a Burian, l'ondata di gelo che da questa notte ha investito la Penisola e che non mollerà la sua presa almeno fino a giovedì. Nel Lazio la colonnina di mercurio è già crollata, e questa notte si attendono temperature minime fino a -17 gradi nei punti più alti della regione come il Monte Livata in provincia di Roma o il Monte Gorzano il provincia di Rieti. La capitale intanto si è svegliata sotto la neve.

Per domani le previsioni del tempo danno cieli variabili ma senza precipitazioni, ma non per questo farà meno freddo. Nei capoluoghi di provincia del Lazio le temperature minime per domani sono di -8 a Viterbo e Frosinone, -6 a Roma, -13 a Rieti e – 4 a Latina. Un'ondata di freddo intenso ed eccezionale, simile a quella del 2012 quando, proprio come oggi, nevicò anche in bassa quota.