Proseguono le indagini sull'omicidio di Cristiano Campanale, investito e ucciso a 28 anni nel pomeriggio di ieri in strada a Scauri, una frazione di Minturno in provincia di Latina. Il ragazzo era molto conosciuto nella zona, gestendo un locale (l'Hole) a Formia, punto di riferimento della vita notturna della cittadina costiera e dell'hinterland.

Stava camminando sul marcia piede quando una Ford Fiesta gli è piombata addosso senza lasciargli scampo. Al volante dell'auto il 34enne Eduardo Di Caprio, titolare del negozio "Sotto Zero" davanti il quale si è consumato l'omicidio. L'investimento è avvenuto alle 18.30, davanti agli occhi di decine di testimoni che passavano per la strada. Inutili gli sforzi del personale del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimare il 28enne originario di Giugliano in provincia di Napoli, mentre l'uomo al volante ha rischiato di essere linciato dalla folla che si era radunata venendo immediatamente fermato dai carabinieri della stazione locale.

Di Caprio, che ha diversi precedenti, è stato arrestato con l'accusa si omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito i due avevano avuto una lite poco prima, ma non è ancora chiaro il movente, che ssarebbe forse da cercare in ragioni economiche. Ma dalla procura di Cassino, titolare dell'inchiesta, ancora non emergono notizie chiare in proposito e le ragioni del brutale omicidio rimangono ancora immerse nel riserbo delle indagini, mentre si rincorrono voci e indiscrezioni.

“Il tragico episodio mi lascia senza parole. Tristezza e sgomento albergano nella nostra comunità. Una preghiera per Cristiano”, ha dichiarato il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli in un post su Facebook. Uno choc e un lutto che coinvolge soprattutto i ragazzi e le ragazze di Minturno e Formia, che conoscevano Cristiano come animatore e organizzatore delle loro serate all'Hole.