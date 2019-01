in foto: Foto dal profilo Facebook di Cristiano Campanale

Un ragazzo di 28 anni, Cristiano Campanale, è stato investito e ucciso questa sera a Scauri, paese frazione di Minturno in provincia di Latina, mentre camminava su un marciapiede in via Antonio Sebastiano. Un'auto l'ha travolto schiacciandolo contro il muro di un edificio, non lasciandogli scampo: inutile purtroppo l'arrivo dei soccorsi del personale sanitario del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dopo aver tentato invano di rianimarlo.

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale che, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno da Cassino e del medico legale, hanno transennato l'area e chiuso la strada, mettendosi subito a lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ascoltati già diversi testimoni che hanno assistito all'investimento mortale, mentre è stato fermato il conducente della vettura coinvolta. Si sarebbe trattato infatti non di un incidente per quanto drammatico, ma di un omicidio volontario: l'uomo al volante della Ford Fiesta, 34 anni, ha avuto infatti un acceso diverbio questa mattina con la vittima, discussione di cui non si conosce però il contenuto e quindi il probabile movente. Il presunto assassini sarebbe il proprietario del negozio davanti il quale il ragazzo è stato ucciso.

Sui gruppi Facebook dei cittadini della zona si rincorrono le testimoniane dei cittadini di Scauri, sconvolti da un fatto così grave avvenuto in un luogo di passaggio e in quel momento della giornata, circa le 18.15, pieno di persone. Cristiano è residente a Formia ed è molto noto soprattutto perché gestisce l'Hole, un locale punto di riferimento per tutto l'anno della vita notturna del comune costiero e dell'hinterland,