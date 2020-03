Un nuovo pacco bomba, il sesto in nove giorni, è esploso a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo. La destinaria del plico esplosivo era una donna residente in via della Mola. La signora, una volta aperta la busta, è rimasta ferita dalla deflagrazione avvenuta poco dopo le 20.00 di ieri, martedì 10 marzo. Il marito della vittima è un agente della polizia penitenziaria in pensione. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi sanitari del 118, che hanno trasportato a bordo di un'ambulanza la donna all'ospedale di Civita Castellana, dove è stata medicata a una mano e aun braccio. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della polizia scientifica.

I pacchi bomba a Roma e dintorni: 4 donne ferite

Ora gli inquirenti dovranno stabilire se la mano che ha confezionato il pacco è la stessa degli altri cinque. I primi tre sono esplosi lo scorso lunedì: due hanno ferito una dipendente Inail e una dipendente dell'università cattolica del Sacro Cuore, il terzo indirizzato a una impiegata amministrativa del Policlinico di Tor Vergata, è esploso in mano a una lavoratrice nel centro di smistamento delle poste a Fiumicino. Un quarto pacco è stato recapitato a casa di un avvocato, che insospettito ha chiamato le forze dell'ordine che lo hanno preso in carico e verificato il suo contenuto. Un quinto pacco bomba è stato intercettato ieri da un portiere di un residence ed è stato consegnato a Digos e Ros che indagano sull'invio delle buste esplosive.

Buste esplosive: sempre stessa la mano, le indagini

Proseguono le indagini coordinate dalla procura di Roma per individuare chi stia inviando i plichi esplosivi, e soprattutto il movente nel tentativo di collegare i destinatari apparentemente casuali in un solo disegno. Nessun dubbio sul fatto che la mano che gli abbia confezionati sia la stessa. Si indaga in ogni direzione, dal terrorismo di matrice anarco insurrezionalista – nella consapevolezza che finora i gruppi di questa galassia hanno agito con tutt'altro modus operandi – alla vendetta di natura privata.