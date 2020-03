in foto: Immagine di repertorio

Dopo l'esplosione di tre pacchi bomba a basso potenziale a Roma, un nuovo plico sospetto è stato intercettato nella capitale. Si tratta di una busta intercettata nella mattinata di ieri dai carabinieri in via Cardinale Felice a Boccea, periferia Nord della Capitale. L'allarme è stato dato da una famiglia che ricevuto il plico, si è insospettita decidendo di chiamare il 112. Sono stati attivati gli artificieri del Comando Provinciale e i militari della settima sezione del Nucleo Investigativo. La busta sarà analizzata nelle prossime ore.

Tre donne ferite dai pacchi bomba a Roma

Gli ordigni esplosi nella giornata di lunedì erano indirizzate a tre donne, una dipendente Inail, una ex dirigente amministrativa dell'Università di Tor Vergata e una dipendente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Due di queste sono rimaste ferite nell'apertura del pacco, mentre il terzo è esploso in mano a un'impiegata del centro di smistamento di Fiumicino.

Pacchi bomba a Roma: le indagini

Le indagini sull'invio dei pacchi bomba procede in diverse direzioni. Pur non essendo escluso il movente politico di matrice anarchico, si punta sulla vendetta privata. Per questo gli investigatori stanno tentando di trovare un collegamento tra le tre donne a cui le buste erano indirizzate. Quel che è certo è che è la stessa la mano che ha confezionato gli ordigni artigianali, in grado di provocare lesioni ed escoriazioni ma non ferite mortali, e che sulle buste compariva come mittente quello di persone conosciuti alle vittime.