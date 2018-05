in foto: Foto dalla pagina Facebook ’Partito Democratico ROMA IX’

Nuovo crollo di un albero a Roma. Ancora una volta all'Eur, questa volta in vialee della Tecnica, dove questa mattina un albero si è schiantato contro una vettura parcheggiata danneggiandola gravemente. L'episodio avviene a pochi giorni dalla caduta di un pino di venti metri sempre all'Eur, in viale Africa: anche in questo caso se non si sono registrati feriti o peggio è stata solo fortuna. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nella rimozione dell'arbusto e nei rilievi del caso. Secondo quanto riportato dal Partito democratico del IX Municipio, da alcune settimane i comitati di residenti richiedono il controllo e la potatura delle alberature della zona.

Sabato scorso invece un albero è caduto in Prati, in viale delle Milizie. L'arbusto ha colpito un bus dell'Atac di passaggio, mandando in frantumi il parabrezza e costringendo l'autista a ricorrere a cure mediche. Secondo quanto riportato questa mattina da diversi quotidiani l'albero caduto era stato segnato di tecnici del comune come uno di quelli da abbattere, ma non con priorità.