in foto: Foto Maria Novella Picca (Facebook)

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla capitale nel pomeriggio di oggi, ha portato con sé la solita conta di alberi crollati al suolo e di tragedie sfiorate. All'Eur, su viale Africa, un pino di venti metri si è schiantato sulla strada proprio sulle strisce pedonali di fronte ad una scuola. Al momento della caduta per fortuna non passavano né auto né pedoni e non ci sono state altre conseguenze che quelle alla circolazione. Sul posto la Polizia Locale che ha chiuso la strada per rendere possibile l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il tronco del pino.

Un albero è caduto anche a via Carlo Felice a San Giovanni, proprio sopra i binari del tram della linea 3, che è stata interrotta dal tratto interessato al capolinea di Trastevere, con l'istituzione di navette alternative per garantire il servizio.

Il tempo domani avrà un parziale miglioramento secondo le previsioni: se precipitazioni non sono escluse, anche con carattere localmente temporalesco, non dovrebbero avere l'intensità di questo pomeriggio, ma il ritorno del bel tempo non si avrà prima della fine della settimana.