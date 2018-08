Nubifragio di Ferragosto. Roma è stat colpita da una bomba d'acqua nel pomeriggio di oggi. Intorno alle ore 16 pioggia, fulmini e grandine si sono abbattuti sulla Capitale creando disagi. Diverse strade allagate e rallentamenti alla circolazione. Il temporale poi si è spostato a nord e intorno alle ore 17 ha colpito la provincia specialmente nella zona del lago di Bracciano dirigendosi poi, verso il litorale. Un ferragosto all'insegna del maltempo, come d'altronde anche i giorni passati dopo gli alberi caduti anche su binari in città e in provincia e le due trombe d'aria al largo della costa tra Maccarese e Ladipsoli. Molti utenti sui social network stanno postando foto e video dei temporali. A tal proposito, la protezione civile aveva diramato un'allerta meteo con codice arancione.

Maltempo a Ferragosto nel Lazio

Disagi anche negli altri capoluoghi del Lazio. A Frosinone la protezione civile e i vigili del fuoco hanno lavorato insieme per la messa in sicurezza di alcuni pali della pubblica illuminazione ed alcuni alberi pericolanti investiti dalle raffiche di vento. Sul litorale romano nella giornata di ieri è caduta una bomba d'acqua che nel Comune di Anzio ha allagato le strade e l'acqua è scesa fino alla spiaggia.