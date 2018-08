in foto: La strada allagata

Bomba d'acqua su Anzio, Lavinio e Nettuno nella giornata di oggi, 14 agosto. I tre Comuni hanno risentito particolarmente dell'ondata di maltempo che si è riversata sul litorale romano, provocando danni e disagi. La pioggia e il temporale sono arrivati improvvisamente e il nubifragio è durato circa un'ora. Diverse strade si sono allagate provocando rallentamenti alla circolazione. Ad Anzio tombini e fossi ostruiti hanno riversato l'acqua all'esterno che ha inondato la carreggiata rendendola un vero e proprio fiume ed è arrivata in spiaggia. Tante le segnalazioni, in particolare, nel tratto di strada tra via Ardeatina e via di Villa Claudia.

Bomba d'acqua in spiaggia ad Anzio

La situazione più critica è stata registrata al Circolo Nautico di Cincinnato, in riva al mare. Intorno alle 14.30 una massa di acqua proveniente dalla strada ha inondato le scale dello stabilimento e l'arenile che si trovano alla fine di una discesa, in via delle Robinie. Secondo quanto appreso i bagnanti si sono allontanati dalle loro sdraio per trovare riparo, mentre le persone che erano a pranzo all'interno del ristorante hanno assistito alla scena a bocca aperta, restando chiusi all'interno. Il vento ha fatto volare via diversi ombrelloni e danneggiato alcuni lettini. Un catamarano si è arenato sulla spiaggia.