in foto: Foto di repertorio

Il maltempo ha fatto sentire i suoi effetti nel Lazio, sia a Roma che in provincia, provocando grandi disagi. Nella Capitale e sul litorale romano, nel corso della mattinata, improvvisamente si è alzato un forte vento che ha fatto cadere diversi alberi, anche sui binari. La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti così come il traffico su strada. La pioggia ha provocato allagamenti in diverse zone e un fulmine ha incendiato un campo. I vigili del fuoco e la protezione civile sono al lavoro per ristabilire la viabilità e per la sicurezza dei cittadini.

Alberi caduti

A Fregene, durante il forte temporale che si è abbattuto sul litorale romano, un pino è crollato su viale Viareggio, strada centrale della città. Fortunatamente, la pianta è precipitata al suolo senza ferire nessuno. L'albero cadendo, ha occupato l'intera carreggiata e ha bloccato la circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno deviato il traffico e lavorato per rimuovere il pino dalla strada.

A Vitinia, sulla via del Mare, alcuni rami sono caduti sulla carreggiata all'altezza di via di Malafede. Code in entrambe le direzioni, sia verso Roma che verso Ostia. Sul posto hanno lavorato per la rimozione la polizia Locale ed i vigili del fuoco. Lunghe code anche sulla via Cristoforo Colombo per rami sulla carreggiata all'altezza dello svincolo con il Grande Raccordo Anulare dopo Mostacciano.

A Montesacro, un albero è crollato in via Ugo Ojetti all'altezza del mercatino di Largo Pugliese. La pianta ha occupato tutta la strada. Nella caduta non è rimasto ferito nessuno.

Fulmine provoca un incendio ad Ostia

A Fiumicino, un fulmine ha colpito un terreno provocando un incendio di balle di fieno, prontamente domato dalla protezione civile locale. Allagamenti su alcune strade del territorio, compreso un tratto del viadotto Fiumicino-Ostia.

Trombe d'aria tra Maccarese e Ladispoli

A metà mattinata un temporale si è abbattuto con particolare intensità sul litorale a nord della capitale. Tra Maccarese e Ladispoli pioggia e fulmini hanno colto migliaia di bagnanti tra spiagge libere e stabilimenti. I cittadini presenti hanno visto all'improvviso formarsi in mare due trombe d'aria che si stavano minacciosamente avvicinando alla costa.

Linea ferroviaria in tilt

Un grande ramo è caduto anche sui binari della Roma Lido nel tratto Tor di Valle e Magliana. Si sono verificati rallentamenti per accertamenti tecnici. Si registrano problemi anche sui tratti della A24 e sulla A1. Allagamenti lungo via Pontina tra il Raccordo e Tor de' Cenci che hanno provocato disagi agli automobilisti in viaggio.