A causa del rischio di nevicate notturne domani le scuole resteranno chiuse nei comuni dei Castelli Romani e in molti comuni della provincia di Frosinone. Per quanto riguarda la provincia di Frosinone, a scopo precauzionale è stata disposta la chiusura delle scuole di Frosinone, Sora, Anagni, Isola del Liri, Alatri Ferentino e alle 17 circa, anche di Cassino. Per tutte le ordinanze comunali, la chiusura è limitata alla sola giornata di lunedì, almeno per il momento. Anche a Roma la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura di tutte le scuole.

Molti comuni dei Castelli Romani hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Scuole chiuse Velletri, Frascati, Nemi, Rocca di Papa, Genzano, Lariano, Ariccia, Marino, Rocca Priora, Ciampino, Lanuvio, Montecompatri, Albano Laziale, Colleferro, Valmontone, Pomezia, Carpineto Romano.

Comune di Albano Laziale.

"Il Sindaco di Albano Laziale Nicola Marini con ordinanza n. 57 del 25.02.2018 ha disposto la chiusura di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti nel territorio del Comune di Albano Laziale per il giorno 26 febbraio 2018. Il provvedimento è stato definito alla luce dell'ultimo Bollettino di Criticità Idrogeologica ed Idraulica, pervenuto nel pomeriggio di oggi, che prevede "copiose precipitazioni nevose" anche a bassa quota configurando ‘una situazione di notevole criticità e conseguenti seri rischi per la pubblica incolumità", la nota del Comune di Albano Laziale.

Comune di Genzano di Roma.

Le disposizioni del comune di Genzano di Roma: "Alla luce dell'ultimo aggiornamento fornito dalla #ProtezioneCivile – che conferma i rischi di #nevicate, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura – è stata firmata l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Genzanodi Roma per domani, lunedì 26 febbraio".

Comune di Ariccia.

Il sindaco "dispone: la chiusura di tutte le scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti nel territorio del Comune di Ariccia per il giorno 26 febbraio 2018, con conseguente sospensione di tutte le attività didattiche; l’inibizione dello svolgimento del mercato settimanale del lunedì per il giorno 26 febbraio 2018".

Comune di Frascati.

Il sindaco di Frascati "comunica che con Ordinanza Sindacale n. 10 del 25/02/2018 è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido, per il giorno lunedì 26 febbraio 2018. Ulteriori provvedimenti saranno emanati secondo l’evolversi delle condizioni meteo e degli allertamenti del sistema di Protezione Civile dell’Agenzia Regionale.

Invitiamo la cittadinanza in caso di neve e ghiaccio a prestare la massima attenzione ed a non intralciare la viabilità, per consentire il transito dei mezzi d’opera e mezzi di soccorso, inoltre, a non abbandonare i veicoli sulla strada in nessun caso e a limitare al minimo indispensabile gli spostamenti".

Comune di Velletri.

Anche a Velletri il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio 2018.

Comune di Rocca di Papa.

L'avviso del sindaco: "Visto il bollettino meteo pervenuto alla Protezione Civile locale, tenuto conto delle nevicate previste per la giornata odierna e delle basse temperature, il sindaco ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole per domani, lunedì 26 febbraio 2018. Insieme ai sindaci dei Comuni vicini – afferma il sindaco Emanuele Crestini – abbiamo concordato questa misura prudenziale per evitare disagi agli alunni e coloro che lavorano nelle scuole. Il Comune, attraverso le proprie unità operative della Protezione Civile e della Polizia Locale, ha disposto interventi già da ieri per affrontare l'emergenza neve."