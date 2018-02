Preso atto dell'ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano i rischi di neve e forti gelate, è stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio. La seconda ordinanza, che sarà firmata nella giornata di oggi dal sindaco Virginia Raggi, è quella relativa a parchi, cimiteri e ville storiche che verranno chiusi fino a cessata allerta. Ieri il Comune di Roma aveva autorizzato l'estensione delle ore di riscaldamento passate a 18 in previsione di questi giorni di freddo determinato dall'arrivo del vento ‘buran' (o, come ormai viene definito in Italia, burian); qualche giorno fa il comune di Castel Gandolfo aveva preso analoga decisione.

Gelidi venti siberiani stanno raggiungendo anche il Lazio dove porteranno freddo e neve, compresa Roma. Entro domenica sera il crollo termico avverrà su tutto il Lazio orientale e dalla nottata progressivamente tutta la regione si ritroverà con valori termici adatti alle nevicate a bassa quota. Nel frattempo previsto un rinforzo della ventilazione di Grecale sull'alto Lazio con raffiche anche sino a 60-70 km l'ora durante la notte. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Del Francia. La Croce Rossa di Roma garantirà da oggi altri 100 posti per accogliere le persone senza dimora nella struttura ex Sprar al Tiburtino. "Stiamo collaborando – spiegano – con il Dipartimento Politiche Sociali del Comune, attivando tutta la nostra macchina organizzativa che opera nel sociale, tra volontariato e operatori. Croce Rossa capitolina ha voluto fortemente intervenire sulla base di una lunga attività di esperienza nell'aiuto a chi vive per strada, portata avanti tutto l'anno dai volontari con le Unità di Strada".

Divieto di circolazione per i mezzi pesanti a Roma.

Divieto di circolazione per i mezzi pesanti a Roma e provincia dalle 22 di stasera e fino a quando durerà l'allerta meteo. Lo ha deciso il prefetto di Roma Paola Basilone in base all'indicazione del Comitato Operativo Viabilità (Cov) riunitosi oggi in prefettura. Si tratta di una "proroga del divieto di circolazione su tutta la rete stradale fuori dai centri abitati ed autostradale, compreso il Grande raccordo anulare (Gra) – si legge in un comunicato della prefettura -, nel territorio della Provincia di Roma, ai veicoli ed ai complessi di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, dalle ore 22 del 25 febbraio 2018 e fino a cessate esigenze". "Il divieto non trova applicazione per i veicoli muniti di idonei dispositivi antineve, adibiti al trasporto di prodotti deperibili e medicinali, comprese le attrezzature sanitarie, nonché per i veicoli adibiti a pubblico servizio – prosegue la nota della prefettura – per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiale ed attrezzi occorrenti a tal fine e per i veicoli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio".

Il Campidoglio: "Scuole chiuse per il rischio ghiaccio"

Non è tanto la neve a preoccupare il Comune di Roma, quanto il ghiaccio. Secondo fonti del Campidoglio, riporta l'Ansa, le scuole resteranno chiuse proprio "per il rischio ghiaccio". La decisione del Comune non riguarda comunque le università, che non sono di competenza dell'amministrazione capitolina.

Il vicesindaco: "Chiusura scuole per l'incolumità dei bimbi"



"Abbiamo ricevuto nel pomeriggio le previsioni aggiornate della protezione civile regionale che segnalano forte probabilità di neve e soprattutto fortissime probabilità di ghiaccio con una caduta delle temperatura. Per altro in questo momento registriamo la neve sta cadendo ad Ancona, sull'Isola del'Elba e la temperatura sta calando fortemente nel Nord Italia. La misura serve ovviamente a prevenire i rischi e a mantenere l'incolumità delle persone nel viaggio per andare a scuola. Nel frattempo, nel corso della giornata e a seguito del lavoro già fatto nei giorni scorsi, è stato costituito alle 14.00 il Coordinamento Operativo Comunale della Protezione Civile in cui sono riuniti intorno a un tavolo tutti i responsabili dei servizi essenziali ai dipartimenti che devono assicurare il funzionamento della città e abbiamo attivato la stessa misura anche in ciascun municipio, quindi ciascun municipio ha la sua unità di gestione". Così il vicesindaco del Comune di Roma, Luca Bergamo.