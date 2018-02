Alto rischio neve nella giornata di lunedì 26 febbraio a causa dell'arrivo di un'ondata di freddo polare. Ai Castelli Romani le nevicate sono molto probabili nel corso della mattinata e per questo il Comune di Castel Gandolfo ha deciso di disporre la chiusura delle scuole "per garantire la massima sicurezza degli alunni, dei docenti, del personale ausiliario e di tutti i cittadini. La decisione è arrivata dopo essersi confrontati con i dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di Castel Gandolfo e a seguito di un costante monitoraggio dei principali organi di stampa e dei più accreditati siti online di meteorologia. Secondo le previsioni meteorologiche, nelle prime ore del 26 febbraio, dalle 03.00 alle ore 09.00 della mattina, sul nostro territorio si potranno verificare precipitazioni nevose di media intensità". La sindaca Milvia Monachesi assicura "che la situazione resterà monitorata anche nei prossimi giorni, in attesa dei bollettini meteo che verranno emessi dalla Protezione civile regionale. Con l'occasione si ricorda che, in caso di neve o formazione di ghiaccio sulle strade, si deve prestare la massima sicurezza al fine di limitare ogni pericolo per l'incolumità propria e degli altri".

Roma, si attiva anche la sindaca Raggi.

Allerta neve anche a Roma. La sindaca di Virginia Raggi avrebbe già allertato tutti gli uffici competenti – dalla Protezione civile, alla Polizia Locale di Roma Capitale fino al Simu, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola – perché predispongano le misure da mettere in campo in caso di neve sulla Città Eterna. Lo scorso dicembre la sindaca ha già firmato un'ordinanza per fronteggiare un'eventuale emergenza neve.