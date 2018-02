in foto: Nevicate in atto ai Castelli Romani, alle porte di Roma. Ariccia completamente imbiancata, fotografia scattata intorno alle 10 e 30 di oggi, mercoledì 14 febbraio

Sta nevicando ai Castelli Romani, le colline a sud di Roma sono già tutte imbiancate. La nevicata è cominciata intorno alle 9 e 30 nelle zone più basse dei Castelli, Ariccia, Albano Laziale e Genzano. Forti nevicate in atto nei paesi più alti, Rocca di Papa e Rocca Priora. Al momento non si segnalano disagi sulle strade, ma la neve sta ricoprendo le carreggiate e in alcuni punti ci sono lastre di ghiaccio. Probabili quindi le ripercussioni sul traffico. Bufera di neve in atto ai Campi di Annibale, Rocca di Papa, dove a terra sono già caduti dieci centimetri di neve. Ulteriori segnalazioni e fotografie sul gruppo Facebook ‘Meteo neve Roma e Castelli'.

Traffico bloccato, circolazione in tilt.

La Protezione civile è già in azione con furgoni spargisale, che hanno lavorato tutta la notte, ma la neve non accenna ancora a diminuire. Le condizioni metorologiche, stando a quanto riportano i principali siti, dovrebbero comunque migliorare nel corso del pomeriggio. Problemi anche sull'autostrada A1 Roma-Napoli, dov'è segnalato nevischio all'altezza di Monteporzio Catone.