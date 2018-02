in foto: Foto scattata questa mattina a Genzano di Roma, Castelli Romani, a pochi chilometri dalla Capitale

Qualche debole fiocco è caduto anche a Roma. Forti nevicate sono tuttora in atto in provincia, soprattutto nella zona dei Castelli Romani, le colline a sud della Capitale, ma la neve è caduta anche in città. Segnalazioni arrivano soprattutto dai quartieri a nord della Capitale: Prati, Balduina, Monte Mario, Boccea.

Neve a Roma, le segnalazioni su Twitter.

"Qualche fiocco di neve a Monte Mario, Roma", segnala su Twitter ‘Uliram_Uli', mentre il giornalista Rai Andrea Bettini ha postato, sempre su Twitter, un video in cui effettivamente si vedono deboli fiocchi di neve cadere in viale Mazzini, quartiere Prati a Roma. "Un po' di inverno anche a Roma: fiocchi di neve in Viale Mazzini", il tweet del giornalista. Nevischio misto a pioggia anche in qualche quartiere a sud della Capitale, ma comunque la situazione sulle strade è nella norma, nessun disagio provocato dai deboli fiocchi. Nel corso della giornata le temperature si manterranno vicine allo zero, ma le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare già nel pomeriggio.

