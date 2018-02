in foto: Albero caduto via Monte Cervialto

Decine le segnalazioni ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine per alberi caduti in città a causa della neve. Nella foto un pino caduto in via Monte Cervialto, danneggiando tre auto. Altri alberi caduti sono segnalati su via Prenestina all'altezza dell'ex Snia dove sono state travolte anche le linee elettriche del tram, in via Capuana al quartiere Talenti, in via San Marino a Trieste Salario, nel quartiere Tufello. Un albero è caduto anche a parco del Celio e in via di Casal del Marmo.

Sotto il peso della neve le alberature crollano e si spezzano, rendendo pericoloso in alcune zone della città uscire di casa. Decine gli interventi in corso dei vigili del fuoco e della Polizia Locale per mettere in sicurezza le aree interessate dai crolli e procedere alla rimozione di alberi e tronco.