Roma si risveglia bianca di neve e coperti di un leggero manto sono anche i monumenti più importanti e più belli della Capitale. Dalla basilica di San Pietro al Colosseo impolverato di bianco, alle colonne dei Fori Romani, fino alle piazze storiche della città eterna: da piazza Navona a piazza Venezia, dal Pantheon a Campo de' Fiori. In molte zone del centro storico, e soprattutto a piazza San Pietro, i romani e i turisti non perdono occasione per ammirare le meraviglie della città completamente imbiancate. Non è certo uno spettacolo che capita di vedere tutti i giorni.

Oggi rimarrà chiuso il Colosseo.

Vista la situazione, però, alcuni monumenti oggi potranno essere oss solo dall'esterno. Il Mibact infatti ha deciso di chiudere al pubblico l'area archeologica centrale. Questo l'annuncio del Ministero: "Per emergenza maltempo il Parco archeologico del Colosseo rimarrà chiuso nella giornata di oggi. Si informano pertanto i visitatori che per ragioni di sicurezza non sarà possibile visitare l’Anfiteatro Flavio, l’area archeologica del Foro Romano e del Palatino. La direzione si scusa per i disagi”. Rimarranno chiuse anche le scuole della Capitale e le tre università pubbliche: Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre.