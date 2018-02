in foto: Foto Twitter

Chiuso per neve il Colosseo. A dare l'annuncio è il ministero dei Beni Culturali. Così si legge nella nota diffusa dal Mibact: "Si informano pertanto i visitatori che per ragioni di sicurezza non sarà possibile visitare l'Anfiteatro Flavio, l'area archeologica del Foro Romano e del Palatino. La direzione si scusa per i disagi". Per tutta la giornata di oggi, quindi, i turisti non potranno visitare l'area archeologica centrale, che questa mattina si mostra completamente ricoperta di neve.

Neve a Roma, chiuse anche le ville storiche, i parchi e i cimiteri.

Oltre alle scuole e alle università della Capitale, oggi rimarranno chiusi anche i cimiteri i parchi e le ville storiche di Roma. Per quanto riguarda gli spostamenti con il trasporto pubblico, Atac ha messo a punto un piano d'emergenza per fronteggiare la possibile presenza di ghiaccio sulle strade di Roma: alcune linee di bus non effettueranno servizio, mentre sarà regolare il servizio su metropolitane e ferrovie regionali gestiste da Atac (Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini Centocelle).