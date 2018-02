Non è escluso che le scuole di Roma restino chiuse anche nella giornata di domani. Ad annunciarlo è il vicesindaco Luca Bergamo: "Nel pomeriggio vi diremo se sarà prolungata a domani la chiusura delle scuole. Ho letto stamane ironie sulla decisione chiuderle. Mi pare che i fatti parlano da soli". Nel pomeriggio probabilmente arriveranno anche le decisioni dei sindaci dell'area della Città Metropolitana. E' possibile che, soprattutto nella zona dei Castelli Romani, i cittadini decidano di prorogare la chiusura degli istituti scolastici. A Ciampino il sindaco Giovanni Terzulli ha già firmato, per esempio, "l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Ciampino anche per la giornata di martedì 27 febbraio".

Ztl aperte a Roma.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Roma ha spiegato che "da venerdì c'e un tavolo di coordinamento, da ieri alle 14 è attivo il Coc della Protezione Civile. L'intervento è complesso. Abbiamo 190 mezzi in esercizio e circa 1.500 persone divise in 200 squadre. Da questa notte hanno lavorato 150 persone in strada per dare circa 400 posti in piu' per il ricovero dei senza fissa dimora. Abbiamo dato disposizione di aprire la Ztl. Ho letto qualcuno che faceva ironia sulla decisione di chiudere le scuole, mi pare che i fatti parlano da soli e spiegano i motivi di chi fa polemica". Così Bergamo nel corso di una conferenza stampa nella sala operativa della Protezione Civile.

In merito ai varchi Ztl il Campidoglio ha comunicato che, "viste le avverse condizioni atmosferiche, per agevolare la mobilità cittadina, l'Amministrazione capitolina ha deciso di disattivare le Zone a traffico limitato di Centro Storico e Trastevere. Il transito è quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso".

I presidi: "Giusta la chiusura delle scuole, ma intempestiva"

"Ho rischiato di essere colpito da un ramo di un albero ha corso Trieste questo la dice lunga sull'impreparazione non solo del Campidoglio, ma di noi romani. La chiusura delle scuole? La decisione era giusta ma è stata intempestiva. Doveva avvenire uno o due giorni prima. Aver comunicato alla cittadinanza attorno alle 17.30 del giorno prima che le scuole sarebbero state chiuse ha messo la cittadinanza in difficoltà". Questa l'accusa di Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano.