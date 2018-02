A Roma arriva l'Esercito per togliere la neve dalle strade. Così ha deciso il Dipartimento della Protezione Civile nel corso della riunione del Comitato Operativo. Nonostante l'amministrazione sia al lavoro per ripulirle, alcune vie di Roma restano impraticabili anche a causa della caduta di rami e alberi. L'uso dei mezzi della Difesa, riferisce l'agenzia Ansa, è stato chiesto dalla Protezione Civile in seguito alle richieste arrivate dall'amministrazione capitolina.

"Al momento le richieste di supporto arrivano principalmente dalla Città Metropolitana di Roma che, in linea con le previsioni, è stata interessata fin dalla notte, da precipitazioni a carattere nevoso. Nel corso della riunione il Dipartimento ha chiesto l'attivazione dei mezzi della Difesa a supporto delle operazioni di rimozione della neve e del volontariato regionale per assistenza presso alcune stazioni ferroviarie", fa sapere Dipartimento della Protezione Civile. "Il Comitato Operativo, presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, alla presenza dei rappresentanti delle strutture operative – si legge nella nota diffusa- ha fornito un quadro della situazione meteorologica in atto, caratterizzata da un generale abbassamento delle temperature e verificato, in collegamento video con le Regioni interessate, eventuali situazioni di criticità nel territorio nazionale".

Alcuni mezzi Atac sono fermi per strada a causa della presenza di ghiaccio sulla carreggiata. Difficile anche trovare un taxi, le metropolitane sono affollate e così molti cittadini hanno deciso di raggiungere il loro lavoro a piedi.