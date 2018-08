in foto: Foto di repertorio

Nettuno ha salutato per l'ultima volta la piccola Nicole. Una bara bianca con accanto la mamma: intorno a loro si sono stretti i parenti, gli amici e la comunità tutta. Una cerimonia molto sentita e che è stata celebrata il 16 agosto, nel Santuario di Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti, giorno in cui Nettuno festeggia il proprio patrono, San Rocco. Il commissario prefettizio, Bruno Strati, ha proclamato il lutto cittadino dalle ore 15 alle 17.30. Le bandiere del Comune sono state esposte a mezz'asta, tutte le attività ricreative e di spettacolo già in programma sono state sospese, e i negozi hanno abbassato le loro serrande in segno di rispetto verso la famiglia, che ha perso una bimba di 9 anni ancora da compiere.

Il padre di Nicole agli arresti domiciliari

Assente al funerale della figlia Gabriele Maddonni, 39 anni, indagato per omicidio stradale. Il padre si trova agli arresti domiciliari. A tre giorni dal dramma, la Procura di Velletri, ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari l’applicazione della misura cautelare per pericolo di reiterazione del reato. L'incidente mortale a Nettuno su via dei Frati è successo la notte dell'11 agosto scorso. L'uomo stava guidando la sua Bmw senza patente, né assicurazione e in stato di ebrezza quando ha perso il controllo del veicolo ed è andato fuori strada. La sua auto si è ribaltata diverse vole, poi ha terminato la sua corsa contro un palo. A bordo, le sue due figlie. Nicole è morta sul colpo mentre la sorellina si è salvata e sta bene.