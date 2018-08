E' agli arresti domiciliari Gabriele Maddonni, 39 anni, il papà di Nicole, la bimba di 9 anni morta nel tragico incidente stradale a Nettuno, mentre era a bordo della Bmw guidata dall'uomo. A tre giorni dal dramma, la Procura di Velletri, ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari l’applicazione della misura cautelare per pericolo di reiterazione del reato. Gabriele è accusato di omicidio stradale. L'uomo era stato precedentemente allontanato dalla città perché rischiava di essere aggredito. In tanti si sono recati sul luogo della tragedia, in via dei Frati portando con se roselline, fotografie e pensieri affidati ai fogli di carta che hanno invaso il ciglio della strada. I funerali della piccola Nicole saranno celebrati domani, giovedì 16 agosto, alle ore 15.30, presso il santuario di Santa Maria Goretti, in piazza del Santuario, a Nettuno. Intanto la comunità si è stretta intorno al cordoglio della mamma e dei parenti.

Dramma a Nettuno: Nicole muore a 9 anni

Nicole, 9 anni ancora da compiere, è morta sul colpo a seguito di un incidente stradale a bordo dell'automobile del padre. Al momento del dramma, l'uomo era alla guida del veicolo senza patente, ritirata 9 anni fa, né assicurazione ed è risultato positivo all'alcol test con un un tasso alcolemico di 0,80. L'incidente mortale è avvenuto intorno alla mezzanotte. Non sono ancora note le cause per cui l'auto su cui si trovavano il 39enne e le due figlie si sia ribaltata per circa 80 metri. L'uomo aveva portato le piccole al circo, dopo una serata spensierata. Secondo le prime ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine, la Bmw viaggiava probabilmente a velocità elevata, ne avrebbe perso il controllo, finendo prima contro un palo della luce e poi in un cunetta. La sorellina di 6 anni fortunatamente sta bene.