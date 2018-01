Si è impiccato alla grata della chiesa di San Tommaso a Roccasecca, nel Frusinate, l'uomo accusato dalla figlia di 14 anni di averla violentata. La minore, la cui testimonianza è stata ritenuta attendibile dal Gip, aveva raccontato gli abusi in un tema in classe. I docenti, allarmati, hanno così convocato la madre e subito dopo è partita l'inchiesta che ha portato all'allontanamento dell'uomo dall'abitazione domestica a Cassino.

Abusi sulla figlia 14enne.

Il 54enne, agente della Polizia Penitenziaria sospeso dal servizio, era stato costretto ad indossare il braccialetto elettronico per paura che le violenze e gli abusi si potessero ripetere e poterne così controllare gli spostamenti. Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo e della stazione di Roccasecca. Sul posto è giunta la polizia scientifica e il magistrato di turno, ma la dinamica al momento sembra chiara: l'uomo si sarebbe tolto la vita volontariamente.

Problemi di ludopatia e abuso di alcol.

L'uomo era stato descritto dal Gip come "manipolatore e subdolo" e con "scarso controllo degli impulsi sessuali". Per questo, ritenendo il racconto della 14enne attendibile, ne aveva disposto l'allentamento dall'abitazione familiare, ritenendo altamente probabile "la reiterazione di condotte analoghe o diverse". Il 54enne avrebbe avuto problemi di ludopatia e regolarmente eccedeva nel consumo di alcolici.

Abusi subiti dalla sorella: la madre sapeva.

Abusi sarebbero stati subiti anche dalla figlia maggiore della coppia, che ora ha 28 anni. Secondo quanto contenuto nelle carte dell'inchiesta, la madre avrebbe raccontato nel colloquio avuto a scuola di aver consigliato alla figlia di non rimanere da sola con il padre: in passato un episodio simile era accaduto proprio con primogenita, ma il marito le aveva promesso che non sarebbe più accaduto. L'episodio in questo caso non sarebbe mai stato denunciato. Promessa a cui evidentemente, ora che la figlio più piccola era cresciuta, non doveva credere fino in fondo.