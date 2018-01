Violentata due volte dal padre d'estate, mentre la mamma dormiva. Una 14enne l'ha rivelato in un tema assegnato dalla professoressa. "Racconta alla mamma una cosa che non hai mai voluto dirle", il titolo del compito. E lei, una ragazza che frequenta una scuola di Cassino, provincia di Frosinone, ha raccontato della violenza subita dal genitore. Il professore di Italiano, racconta Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera, ha detto tutto al preside e quest'ultimo ha deciso di rivolgersi alla polizia e alla procura.

Il padre della ragazzina è un agente di polizia penitenziaria sospeso dal lavoro per ludopatia. Per il caso che riguarda la figlia, invece, per il momento ha ricevuto un ordine di allontanamento, ma la sua posizione potrebbe presto aggravarsi. La 14enne ha scritto nel suo tema che gli abusi del genitore sarebbero avvenuti nell'estate del 2017 quando lei aveva ancora 13 anni. Il papà sarebbe entrato nella sua camera di notte e l'avrebbe violentata mentre gli altri familiari riposavano. Nei prossimi giorni dovrà raccontare la sua storia di fronte agli inquirenti nel corso dell'incidente probatorio. Sarà presente anche uno psicologo. La sua testimonianza, ovviamente, servirà a confermare o a smentire quanto da lei scritto nel tema assegnato dal suo professore. Stando alle prime indagini svolte dalle forze dell'ordine, il papà ha seri problemi economici alle spalle dovuti al gioco d'azzardo, situazione che, come detto, gli è costata l'allontanamento dal suo posto di lavoro. Per il momento l'uomo non ha confermato o smentito le pesanti accuse rivoltegli dalla figlia.