La procura di Roma ha indagato 197 persone ritenute coinvolte a vario titolo in un sistema volto a cancellare illegalmente le multe. Il reato ipotizzato è quello di falso e truffa. Tra gli indagati anche un nome illustre: Claudio Lotito, l'imprenditore e presidente della Lazio, indagato per "un illecito discarico di 26.500 euro". Tra le tecniche utilizzate, anche per cancellare le multe di Lotito, c'era quella di far figurare le auto multate come veicoli di scorta.

A capo del sistema ci sarebbe stato per gli inquirenti l'ex responsabile e altri tre dipendenti del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale, l'ufficio appunto che si occupa appunto delle sanzioni e delle istruttorie legate alle violazioni del codice della strada. I dirigenti comunali hanno cancellato le contravvenzioni a privati cittadini – come il patron della Lazio – e a società di noleggio auto. L'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Francesco Dall'Olio e dall'aggiunto Paolo Ielo, nasce da un'indagine nota come "multopoli" che già aveva messo nel mirino un sistema di cancellazione delle multe. La guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta ha messo sotto sequestro preventivo 1 milione di euro di beni.

Solo alcuni giorni fa il Procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone, che ha legato il suo nome a inchieste che hanno cambiato il volto della città a cominciare da quella di mafia capitale, ha ribadito quale sia per lui la principale piaga da combattere nella capitale: "Secondo me, continuo a dirlo, il problema principale di Roma è la corruzione".