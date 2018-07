La movida di Fregene è arrivata al Comune di Fiumicino. Dopo le denunce dei residenti, come riporta Il Messaggero, l'opposizione ha chiesto al sindaco Esterino Montino di prendere provvedimenti e di "cacciare con un foglio di via, chi tutti i giorni si ubriaca e si droga bivaccando senza lucidità per le strade, con schiamazzi, urla e gesti inconsulti che possono avere conseguenze sui cittadini". La consigliera di centrodestra, Federica Poggio ha chiesto maggiore tutela e sicurezza per i residenti "Va bene la movida, tutelare gli esercizi commerciali e attrarre turisti deve essere il nostro primo obiettivo, ma bisogna anche prendere provvedimenti duri contro chi ha scambiato Fregene per un ‘rave party’ h24". E ha aggiunto "Bisogna trovare un compromesso equo e giusto, chioschi e stabilimenti sono una risorsa importantissima per la nostra economia e per il suo indotto. Ma il sindaco deve usare il pugno duro e cacciare, con un foglio di via, chi tutti i giorni si ubriaca e si droga bivaccando senza lucidità per le strade, con schiamazzi, urla e gesti inconsulti che possono avere conseguenze sui cittadini" Poi, ha spiegato la decisione che prenderà nei prossimi giorni: "Presenterò una mozione per chiedere alla giunta e al sindaco provvedimenti urgenti in tal senso".

Multe da record a Fregene

Oltre alla movida, i residenti stanno lottando contro i parcheggi selvaggi a Fregene.“Più duecento contravvenzioni sono state fatte dalla polizia locale di Fiumicino lungo i 24 chilometri di costa" scrive in una nota il sindaco di Fiumicino, Esterno Montino. Questi i numeri dell’attività del corpo della polizia locale durante i controlli svolti lo scorso fine settimana. Complici il caldo e la stagione estiva, in tanti si sono recati sulle spiagge del litorale romano che ha registrato una grande affluenza di bagnanti. Come informa il primo cittadino, "Gli agenti hanno lasciato 125 preavvisi". I residenti si sono più volte lamentati dei parcheggi "selvaggi" che spesso occupano i posti riservati a loro e delimitati con le strisce gialle. Ma non è stato un fine settimana solo all'insegna delle multe: due le auto rimosse mentre gli incidenti stradali rilevati sono stati cinque.

Furgone contro discoteca

Momenti di terrore a Fregene dove, nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 giugno, un camion dei panini è stato lanciato dal proprietario a folle velocità contro lo stabilimento balneare "Blanco – La Vela", sul lungomare di Levante, dove era in corso una festa. La discoteca sulla spiaggia, una delle più famose della località del litorale romano che in questi giorni a partire dall'aperitivo ha cominciato a riempirsi di gente, soprattutto ragazze e ragazzi provenienti dalla capitale. Nello schianto del mezzo sull'ingresso del locale sono rimaste ferite alcune persone.