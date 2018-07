“Oltre duecento contravvenzioni sono state fatte dalla polizia locale di Fiumicino lungo i 24 chilometri di costa" scrive in una nota il sindaco di Fiumicino, Esterno Montino. Questi i numeri dell’attività del corpo della polizia locale durante i controlli svolti lo scorso fine settimana. Complici il caldo e la stagione estiva, in tanti si sono recati sulle spiagge del litorale romano che ha registrato una grande affluenza di bagnanti. Come informa il primo cittadino, "il maggior numero di multe riguarda Fregene, dove gli agenti hanno lasciato 125 preavvisi". I residenti si sono più volte lamentati dei parcheggi "selvaggi" che spesso occupano i posti riservati a loro e delimitati con le strisce gialle. Ma non è stato un fine settimana solo all'insegna delle multe: due le auto rimosse mentre gli incidenti stradali rilevati sono stati cinque.

Il commento dei residenti

"A Fregene non c'è nemmeno una macchina parcheggiata come si deve" commenta Maria. I residenti si sono più volte lamentati delle soste selvagge di turisti e romani che si precipitano sul lungomare e lasciano le auto sul ciglio della strada, specialmente i sabati e le domeniche. Non solo le macchine: "I motorini sono parcheggiati ovunque, occupano tutti i marciapiedi, non si riesce a passeggiare" scrive Catia. Ma accanto all'incoraggiamento all'amministrazione comunale, anche le critiche: "I vigili urbani a Fiumicino ormai da anni vengono utilizzati solo ed esclusivamente per fare le multe durante i weeek end estivi dal lunedì al venerdì dove serve la viabilità dove serve il presidio non si vede anima viva".