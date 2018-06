Momenti di terrore a Fregene dove, nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 giugno, un camion dei panini è stato lanciato dal proprietario a folle velocità contro lo stabilimento balneare "Blanco – La Vela", sul lungomare di Levante, dove era in corso una festa. La discoteca sulla spiaggia, una delle più famose della località del litorale romano che in questi giorni a partire dall'aperitivo ha cominciato a riempirsi di gente, soprattutto ragazze e ragazzi provenienti dalla capitale. Nello schianto del mezzo sull'ingresso del locale sono rimaste ferite, una delle quali è stata ricoverata all'ospedale Grassi di Ostia con un trauma cranico e ferite agli arti. Si tratta di un ragazzo di 26 anni le cui condizioni non sarebbero comunque gravi.

Il conducente del furgone è stato fermato e denunciato dagli agenti del commissariato di Fiumicino e ora rischia di finire a processo con l'accusa di lesioni gravissime, se non di tentato omicidio, oltre che per danneggiamento. Da quanto si apprende l'uomo, un 50enne, avrebbe agito per vendetta: per ragioni ancora da chiarire il figlio non sarebbe stato fatto entrare alla serata, mandandolo su tutte le furie. Non è ancora chiaro se tra il "paninaro" e la direzione dello stabilimento ci fossero tensioni pregresse.