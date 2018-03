Un uomo di 55 anni, di nazionalità tunisina, è stato arrestato questa mattina dopo aver molestato una donna a bordo del bus 60 express dell'Atac su via Nomentana. Gli agenti del commissariato Salario-Parioli sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al centralino unico dell'emergenze. Da quanto ricostruito l'uomo ha mostrato i genitali alla ragazza e poi ha iniziato a palpeggiarla. Arrestato dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale.

Il precedente qualche giorno fa sul bus 64

Un episodio molto simile è avvenuto lo scorso sabato a bordo del bus 64, la linea che va da Termini alla zona San Pietro, tra le frequentate da turisti e romani. In questo caso il giovane molestatore ha preso di mira un'agente di polizia che, smontato dal servizio, stava tornando a casa con i mezzi pubblici. Neutralizzato e immobilizzato l'uomo, la poliziotta lo ha consegnato ai colleghi che l'aspettavano al capolinea della Stazione Termini. L'agente di polizia ha raccontato come l'uomo l'avesse avvicinata, strusciandosi contro di lei con insistenza, per poi palpeggiarla nelle parti intime tentando anche di baciarla.