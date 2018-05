Potrebbe essere stato un mix letale di metadone e alcol, uniti ad altre droghe, a stroncare prematuramente la vita di Giuseppe De Vito Piscicelli, il 23enne trovato morto ieri nel suo letto in via di Villa Grazioli ai Parioli, quartiere della Roma bene. Anche se i risultati degli esami autoptici, a cui si aggiungeranno anche quelli degli esami tossicologici, saranno disponibili soltanto nei prossimi giorni, tutto lascia supporre che il 23enne sia morto a causa di una overdose.

Il mistero della scritta trovata sul petto di Giuseppe

Intanto, la Procura indaga ancora sulla misteriosa scritta rinvenuta sul petto di Giuseppe: "Mi hai lasciato sola tutta la notte, mi vendicherò". In merito alla vicenda è stata ascoltata la fidanzata del 23enne, che ai poliziotti avrebbe ammesso di aver scritto lei, con un pennarello e non con un rossetto, come si era ipotizzato in un primo momento, la frase. "Quelle parole le ho scritte io" – avrebbe ammesso la ragazza – "ma era un gioco. Per me era soltanto un gioco". La ragazza resta indagata per omicidio colposo, in quanto sarebbe stata lei a cedere la droga risultata fatale a Giuseppe: l'accusa potrebbe trasformarsi in morte come conseguenza di altro reato dopo l'esito di tutti gli esami effettuati sul corpo del 23enne.

Cameraman della Rai aggredito nel quartiere

La tensione, ai Parioli, è alta: lo dimostra un'aggressione subita da un giornalista Rai ieri mattina. Il giornalista si era recato nel quartiere per effettuare un servizio, per il Tg regionale del Lazio, sulla vicenda. Mentre si trovava sul luogo a raccogliere testimonianze, il giornalista ha riferito di aver ricevuto un calcio da dietro da uno sconosciuto che gli ha fatto cadere in terra la telecamera: quando si è girato per raccogliere il suo strumento di lavoro, l'uomo avrebbe ricevuto un altro calcio dallo sconosciuto su una mano che ha reso necessario il ricorso alle cure mediche in ospedale.