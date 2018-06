in foto: Lo chef del ristorante Acquolina di Roma Alessandro Narducci

Forse era ubriaco, forse parlava al telefono e si è distratto, o forse ancora ha tentato un sorpasso avventato. L'unico testimone oculare, un anziano che vive in zona, è sicuro: "L'automobile che ha preso in pieno lo scooter dello chef Alessandro Narducci ha invaso l'opposta carreggiata di marcia". Su questa ipotesi stanno indagando gli investigatori, sotto il coordinamento del pm Pietro Polidori. Decisivi saranno i risultati degli esami tossicologici sul 30enne Fabio F.. C'era lui al volante della Mercedes Classe A che ha travolto la moto con a bordo lo chef 29enne del ristorante Acquolina e la sua collaboratrice e amica, la 25enne Giulia Puleio. Per il momento il ragazzo, nato in provincia di Caserta, rimane indagato per duplice omicidio stradale.

Il 30enne indagato: "Non mi sono accorto di nulla"

"Non mi sono accorto di nulla. Ho visto il motorino spuntare all'ultimo secondo, come un'ombra, e non ho fatto in tempo nemmeno a frenare. Sono distrutto", avrebbe detto, secondo quanto riportato da Marco Carta sul Messaggero, il 30enne. "Non ero distratto, non stavo al telefono. Poco prima dell'impatto mi ero fermato al semaforo quindi non stavo nemmeno correndo. Ero appena ripartito", avrebbe dichiarato ancora ai giudici nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Lo scorso giovedì notte, quando l'incidente è avvenuto, non è stato possibile sottoporlo subito all'alcol test, perché l'ambulanza era già arrivata sul luogo dell'incidente, lungotevere della Vittoria a Prati, e aveva già soccorso e trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma. Fondamentale saranno anche le analisi sullo smartphone del 30enne, proprio per capire se questo sia stato utilizzato nei secondi che hanno preceduto il violento impatto con la moto di Narducci. I funerali dello chef romano si terranno oggi alle ore 15 nella chiesa di Santa Maddalena di Canossa in via della Lucchina.