Incidente mortale la scorsa notte a Roma, intorno all'una, sul lungotevere della Vittoria, quartiere Prati. Stando a quanto si apprende, una Mercedes Classe A si sarebbe scontrata con una moto Honda Sh. I due motociclisti, un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 25 anni, sono morti praticamente sul colpo. Alla guida dell'automobile, invece, c'era un ragazzo di 30 anni che è stato soccorso e ricoverato in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. La sua Mercedes, dopo l'incidente con lo scooter, ha colpito altre tre vetture parcheggiate sul lungotevere, una Fiesta, una Scenic e un'Audi Q3 . Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti del VII Appio della polizia di Roma Capitale. La strada è stata chiusa fino alle 7 di questa mattina per permettere le analisi dei vigili e la rimozione dei detriti dei due mezzi incidentati. La dinamica dell'incidente deve essere ancora accertata nei dettagli. Il conducente della Mercedes sarà sottoposto ad accertamenti per capire se abbia assunto droghe o alcol.

Le vittime sono lo chef di Acquolina Alessandro Narducci e la 25enne Giulia Puleio

Stando a quanto si apprende, una delle due vittime è Alessandro Narducci, chef 29enne del ristorante Acquolina di Roma. Insieme a lui sulla motocicletta c'era un'amica, Giulia Puleio, 25 anni. Per i due giovani non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nel violento scontro con la Mercedes.

Altro incidente sul lungotevere, una macchina si ribalta e prende fuoco: cinque feriti

Un altro incidente, sempre sul Lungotevere, è avvenuto intorno alle 2 e 30 all'altezza di ponte Duca d'Aosta. Una macchina si è ribaltata e ha preso fuoco. A bordo c'erano cinque persone, tutte ferite e soccorse dal 118. Tre sono stati trasportati in codice rosso e due in codice giallo nei pronto soccorso degli ospedali Gemelli e San Pietro. Al vaglio la dinamica.