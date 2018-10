in foto: Le scale mobili nella fermata Barberini linea A

Controlli nelle metro di Roma. Nella stazione Barberini ci sono alcune scale mobili chiuse. Il personale Atac sta gestendo l'afflusso degli utenti in transito al servizio di trasporto pubblico. Un utente ha segnalato a Fanpage che sono in corso dei controlli "per assicurarsi che non salga troppa gente sulla stessa scala mandandole su altre". La segnalazione è arrivata dopo l'incidente avvenuto ieri sera nella fermata di Repubblica dove sono rimaste ferite 24 persone a seguito del crollo della scala mobile. "Ci sono cartelli con indicazioni per i passeggeri: da una parte si sale e dall’altra si scende per chiusura delle altre scale". Atac informa che si tratta di lavori in corso per una riparazione e che la misura non è legata ai fatti accaduti ieri.

Sull'incidente, in cui sono rimaste ferite 24 persone, sta indagando la procura con le ipotesi di reato di disastro colposo e lesioni colpose. Le indagini dovranno stabile infatti se la scala abbia ceduto perché danneggiata dal comportamento dei passeggeri o se il cedimento sia avvenuto per l'usura e la cattiva manutenzione. Anche Atac si è mossa e sta svolgendo delle ricerche interne per stabilire cosa sia accaduto e ricercare eventuali responsabilità.