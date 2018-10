"Scongiurato il rischio di amputazione del piede destro per il ferito più critico arrivato all'Umberto I dopo l'incidente sulla scala mobile della stazione Repubblica della linea A della metropolitana di Roma". Lo fa sapere il policlinico spiegando che il paziente ha riportato "frattura e ischemia acuta del piede destro" ed è stato "immediatamente sottoposto, presso il blocco operatorio del pronto soccorso, a intervento di rivascolarizzazione, ricostruzione dei tessuti molli e fissazione della frattura": intervento che "scongiura, allo stato attuale, il rischio di amputazione dell'arto". Gli altri due feriti trasportati all'Umberto I, uno in codice rosso e uno in codice giallo, "sono stati trattati chirurgicamente nel corso della scorsa notte e della mattinata odierna. Attualmente i pazienti sono ricoverati nel reparto di chirurgia d'urgenza, in prognosi riservata ma in condizioni stabili e non in pericolo di vita". La procura sta indagando con l'ipotesi di disastro colposo e lesioni colpose. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 24 persone.

Le indagini dovranno stabile infatti se la scala abbia ceduto perché danneggiata dal comportamento dei passeggeri o se il cedimento sia avvenuto per l'usura e la cattiva manutenzione.

Tre feriti ricoverati

Sono attualmente tre i tifosi russi ricoverati: si tratta di un 33enne trasportato in codice rosso per un trauma complesso con frattura scomposta ed esposta dell'arto inferiore con ischemia acuta del piede, una frattura alle ossa nasali e una sospetta frattura di una vertebra cervicale. Il paziente è stato sottoposto ad un immediato intervento chirurgico e si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva post-operatoria. Il secondo, un 37enne, è ricoverato in codice rosso per una vasta lesione agli arti inferiori, una frattura alle ossa nasali ed escoriazioni multiple. L'uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di chirurgia d'urgenza. Ricoverata in codice giallo invece una 27enne per una ferita lacerocontusa alla caviglia destra e sinistra e un ematoma con scollamento dei tessuti in regione lombo-glutea. La paziente è stata sottoposta questa mattina ad un intervento chirurgico ed è ricoverata in prognosi riservata presso il reparto di chirurgia d'urgenza.