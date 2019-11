Chiusa la stazione Manzoni della linea A della metropolitana di Roma. Il disservizio si è registrato questa mattina presto, lunedì 4 novembre, intorno alle ore 6. A renderlo noto Atac: "I treni transitano senza fermarsi nella stazione Manzoni per un guasto tecnico" si legge su Twitter. Un lunedì nero per romani e turisti che si spostano per la città utilizzando i mezzi adibiti al trasporto pubblico, che all'alba si sono trovati davanti all'ennesima chiusura. I passeggeri che devono scendere a Manzoni possono utilizzare le fermate vicine di Vittorio Emanuele e San Giovanni. L'azienda informa gli utenti che i tecnici Atac sono al lavoro per ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile.

Scale mobili della metro chiuse

Stazioni della metro chiuse a Roma e non solo. Questa mattina una scala mobile della metro Valle Aurelia e una di Repubblica non sono funzionanti. In particolare, le scale della prima, le ultime che portano sulla banchina in direzione Anagnina, sono state recentemente sottoposte ad interventi e già chiuse per diverse settimane, mentre a Repubblica, ad essere interdetta è una delle due scale all'uscita di via Nazionale. Disservizi che si aggiungono agli ascensori spesso fuori servizio, che rendono particolarmente difficoltosi se non impossibili gli spostamenti di anziani e disabili, costretti, come già accaduto in passato, a ricorrere all'aiuto degli altri passeggeri.

Stazioni della metro chiuse a Roma

Le stazioni della linea A della metropolitana di Roma chiuse attualmente sono Baldo degli Ubaldi, dal 18 ottobre e per tre mesi "per revisione ventennale di scale mobili e ascensori"e Barberini, già interdetta da diversi mesi.