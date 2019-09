in foto: Foto d’archivio (La Presse)

Un ragazzo disabile è rimasto bloccato nella metro di Roma, senza riuscire ad uscirne a causa degli ascensori rotti e ha saltato un esame all'università. Protagonista dell'episodio che non fa onore alla Città Eterna è Matteo, un 21enne studente della Facoltà di Lingue all'Università di Roma Tre. Come riporta ‘Leggo' il giovane, affetto da una malattia congenita dall'età di dieci anni, oggi si stava spostando in città per raggiungere la sede universitaria in zona Ostiense, dove avrebbe dovuto sostenere un esame. Un viaggio quotidiano che inizia tutte le mattine ad Aprilia e che Matteo affronta molto volentieri, con l'obiettivo ben fissato in mente di poter coronare il suo sogno professionale, dopo aver terminato gli studi. Poco meno di un'ora di tragitto per raggiungere la Capitale, con il treno che lo porta fino a Termini, poi il cambio con la metro B, per scendere alla fermata Marconi.

Ma è proprio all'interno della metropolitana di Roma che è terminato il suo viaggio. Matteo è rimasto bloccato con la sua sedia a rotelle perché, da come racconta, "tre ascensori su quattro non erano funzionanti". "Sono arrabbiato ed esausto – ha detto a Leggo Matteo – Sono abituato ai disservizi ma mai mi era accaduta una cosa simile". Ma la rabbia non è bastata a farlo perdere d'animo: Matteo, che come tantissime persone che convivono con una disabilità, abituato ad affrontare a viso aperto i problemi e a provare a trovare per ogni difficoltà una via d'uscita, con grande capacità di adattamento a situazioni purtroppo molto spesso svantaggiose, è riuscito a pensare a un modo per tornare in superficie. "Sono salito di nuovo sul convoglio verso la stazione successiva, poi ho preso la metro al contrario per utilizzare l'ascensore sulla piattaforma opposta".