Chiusa la stazione Cornelia della metropolitana di Roma linea A. Come annunciato da Atac nelle scorse settimane, Cornelia ha chiuso oggi, lunedì 30 dicembre fino a data da definirsi, per revisione ventennale a scale mobili e ascensori. I treni circolano senza fermarsi tra le stazioni di Battistini e Valle Aurelia, in entrambe le direzioni. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino ha informato i passeggeri che è attiva la linea bus navetta MA13 che presta servizio tra Cornelia e Valle Aurelia, dove si trova la stazione della linea ferroviaria Roma-Viterbo. La chiusura è stata effettuata nonostante le manifestazioni di dissenso di cittadini e residenti dei quartieri interessati, che utilizzano la stazione di Cornelia per accedere alla metro A. Inevitabili i disagi.

Metro Roma, chiuse tre stazioni

La chiusura di Cornelia si aggiunge alle altre due stazioni chiuse lungo la linea A. Barberini, interdetta dallo scorso agosto per interventi alla scale mobili dopo il cedimento di un gradino, sarebbe dovuta tornare in servizio a pieno regime a dicembre, ma la riapertura è stata posticipata a febbraio 2020 per questioni legate ai tempi previsti nella fase di collaudo per le valutazioni tecniche degli impianti. Baldo degli Ubaldi, è chiusa dallo scorso 18 ottobre, come comunicato da Atac "per consentire lo svolgimento dell'attività di revisione ventennale di scale mobili e ascensori, attività obbligatoria in base alle vigenti norme sull'esercizio degli impianti di traslazione. Una chiusura che, secondo quanto informa l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino, si protrarrà per circa tre mesi.