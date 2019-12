La stazione Barberini della metropolitana di Roma, linea A riaprirà a febbraio e non a dicembre, come precedentemente comunicato da Atac. A riportare la notizia dello slittamento Il Messaggero, secondo il quale la fermata di Via Veneto, chiusa dal 23 agosto scorso per la rottura di un gradino, sarà di nuovo al servizio dei cittadini entro la prima metà di febbraio. Anno nuovo stessi problemi: a cavallo tra 2019 e 2020 i romani si troveranno a dover fare i conti con la chiusura di ben tre fermate. Oltre a Barberini resta ancora interdetta Baldo degli Ubaldi, chiusa lo scorso 18 ottobre per manutenzione ventennale di scale mobili e ascensori, alla quale si aggiungerà anche Cornelia, la cui chiusura è già stata annunciata da Atac e in programma per il prossimo 30 dicembre.

Barberini non riapre a dicembre

A far slittare la riapertura della stazione Barberini dovrebbero essere questioni legate ai tempi previsti nella fase di collaudo per le valutazioni tecniche degli impianti. In prossimità del capolinea invece, i convogli della linea A a partire dal 30 dicembre transiteranno senza fermarsi tra le stazioni di Valle Aurelia e Battistini, lungo entrambe le direzioni, per la prossima chiusura, oltre a Baldo degli Ubaldi, anche di Cornelia.

Manifestazione alla fermata Cornelia

Intanto per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre, il presidente del comitato di quartiere Aurelio Roma XIII Danilo Amelina ha lanciato una manifestazione di protesta dando appuntamento ai cittadini davanti alla fermata Cornelia di via Tardini alle 18.30. "Portate con voi una candela, che accenderemo per decretare il funerale del servizio di trasporto pubblico nel nostro quartiere".