Chiusa la stazione Furio Camillo della metro A di Roma, per "guasto tecnico – comunica Atac, informando i passeggeri che – i treni transitano senza fermarsi". Una mattina di passione per i pendolari che si postano in città per studio o lavoro. Dopo la chiusura di Spagna, Barberini e Repubblica e il centro storico isolato, questa mattina, martedì 26 marzo lo stop, seppur breve, è toccato anche alla fermata Furio Camillo, chiusa a partire dalle ore 5.51 ma riaperta poco dopo, a seguito di interventi tecnici che hanno permesso nuovamente la salita e la discesa dei passeggeri a bordo dei convogli. Il servizio del trasporto pubblico della metro di Roma è al collasso. Ma Atac è corsa ai ripari e, con la sollecitazione della sindaca di Roma Virginia Raggi, ieri ha rotto l'accordo con la ditta incaricata della manutenzione degli impianti, in particolare delle scale mobili. L'azienda ha preso la decisione dopo l'incidente che si è verificato giovedì scorso nella stazione Barberini, quando un gradino della scala mobile è crollato. Chiusura della quale attualmente non si conoscono i tempi, non si sa quando la stazione riaprirà. Nel frattempo, Atac sta cercando di procedere nel più breve tempo possibile alla riapertura di Spagna, posta sotto sequestro dopo la chiusura di Barberini. In entrambe le stazioni infatti, la scala mobile è l'unico accesso possibile per risalire in superficie dalla banchina dei treni. Repubblica invece è chiusa dallo scorso ottobre, quando una scala mobile è crollata ferendo decine di persone.

Metro Spagna, Barberini e Repubblica chiuse

Le stazioni Spagna, Barberini e Repubblica della metro A restano chiuse. Sembra un effetto domino, iniziato lo scorso ottobre. La linea della metropolitana di Roma transita dal capolinea Battistini al capolinea Anagnina, in entrambe le direzioni, senza fermarsi nella stazioni di Spagna, Barberini e Repubblica: nessuno stop tra le fermate di Flaminio e Termini. Lo scorso weekend il centro storico è rimasto isolato, raggiungibile con la linea A solo dalla stazione di Flaminio e Termini. in alternativa, romani e uristi possono utilizzare le navette sostitutive attivate a Flaminio e a Termini, il servizio di superficie, oppure la metro B e scendere alla fermata Colosseo.